Frau in Neuwied verletzt Gabelstapler-Unfall: Polizei muss Gaffer zurechtweisen Viktoria Schneider 21.09.2026, 16:06 Uhr

i Die verletzte Frau wurde in ein umliegendes Krankenhaus in Neuwied gebracht. Laszlo Pinter/dpa

Als die Polizei in Neuwied zu einem Unfall mit einem Gabelstapler gerufen wird, treffen die Beamten auf Schaulustige, die erst zum Gehen aufgefordert werden müssen. Die verletzte Person kam währenddessen in ein Krankenhaus.

Ein Gabelstapler erfasste am Montagvormittag eine Frau in der Neuwieder Fußgängerzone. Während sie verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste, musste sich die Polizei nach eigenen Angaben um Passanten kümmern, die sich den Vorfall aus der Nähe angucken wollten – und diese zurechtweisen.







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