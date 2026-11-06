Guten Morgen, Kreis Neuwied Futter bekommt nicht nur der frühe Vogel Petra Kilburg

Petra Kilburg 06.11.2026, 06:00 Uhr

i Hunger macht erfinderisch. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Diesmal geht es um eine findige Taube.

Wie clever Krähen gerade bei der Beschaffung von Futter sind, ist immer wieder in Videos zu bewundern. Sie benutzen etwa kleine Steine, um Nüsse zu knacken, oder legen sie gezielt auf die Straße, damit ein vorbeifahrendes Auto diese für sie öffnet.Tauben dagegen werden von vielen Menschen unterschätzt, von einigen sogar als „Ratten der Lüfte“ diffamiert.







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