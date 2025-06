Das „Echt-Event“ fesselt die Menschen in Neuwied im und ums Raiffeisenstadion. Christen aller Altersgruppen kommen in die Deichstadt, um gemeinsam eine besondere Zeit zu erleben. Dahinter steckt viel ehrenamtliches Engagement.

Rapper und ganz viel Musik auf der überdimensionalen Bühne, Hip-Hop-Tänzer auf dem grünen Rasen, ein echter Fußballprofi live beim Bambini-Futsal-Turnier mit 21 Teams aus der Umgebung, ganz viele Mitmachaktionen für kleine und große Besucher, Infostände, leckeres Streetfood, ein ökumenischer Gottesdienst, drei Tage lang fesselt das „ECHT-Event“ im und ums Neuwieder Raiffeisenstadion die Christen aller Altersgruppen.

„Die Vision von Echt ist, dass möglichst viele Menschen, durch die Zusammenarbeit aller Kirchengemeinden, mit dem Evangelium in Kontakt kommen“, sagt Ernst Thiessen, der das Projekt nicht nur vor drei Jahren ins Leben gerufen hat, sondern auch heute noch der „Macher“ ist. „Es geht bei allem um das, was Jesus Christus gelebt und gepredigt hat. Es ist uns ein besonderes Anliegen, jungen Menschen die lebensverändernde Wahrheit Gottes zuzusprechen. Einer mit Perspektivlosigkeit und innerem Unfrieden kämpfenden Generation das Licht des lebendigen Gottes näher zu bringen – das ist die Mission von ECHT. Und dass wir Kontakt nach oben haben, dürfte ja mittlerweile durchgedrungen sein. Geregnet hat es nur in der Veranstaltungspause.“

Großer Aufwand wird betrieben

i Tanzvorführungen vom Impuls Dance Studio Neuwied sorgen für eine gute Stimmung. Jörg Niebergall

Der Aufwand ist groß, den das Netzwerk der christlichen Gemeinden aus dem Kreis Neuwied und aus Andernach betreiben, um das riesige Open-Air zu dem zu machen, was es nun schon im dritten Jahr ist. Rund 350 Mitarbeiter sind eingespannt. Die Planungen für die nächste Runde beginnen eigentlich schon, wenn das aktuelle Festival gerade erst beendet ist. „Und alle machen ihre Arbeit ehrenamtlich“, sagt Thiessen, der nicht nur die Fäden im Hintergrund zieht, auf der Bühne die nächste Band-Aktion ankündigt und auch dann mit anpackt, wenn Hilfe gebraucht wird.

i Das Kistenstapeln erfordert viel Geschick. Jörg Niebergall

Was die Musiker, Künstler, Schriftsteller und Tänzer auf der Bühne verbindet, ist ihre Beziehung zum christlichen Glauben und die damit verbundenen Aussagen, die sie mit ihrem Auftritt auf die Besucher übertragen wollen. Ob der Headliner „Koenige & Priester“, eine christliche Band, die seit Jahren erfolgreich durch ganz Deutschland tourt, Clown Benji (Benji Wiebe), Schriftsteller Markus Habicht, Ex-Bayern-Jugendspieler Lucas Genkinger, Rapper "E.R." oder auch die lokalen Rapper „Ill-Lyricus & Ovadja“, sie alle erzählen Geschichten aus ihrem Leben, verbinden sie mit Musik, schreiben Bücher, alles verbunden mit den Gedanken an Jesus, der ihnen geholfen hat, so manche Krise zu überwinden.

Zahlreiche Mitmachaktionen

i Viele Besucherinnen und Besucher verfolgen begeistert die Live-Auftritte. Jörg Niebergall

Wer dann doch lieber bei den Wasser- oder Outdoorspielen mitmachen möchte, sich beim Kistenstapeln beweisen möchte, aktiv im Streetsoccer-Court auf Torejagd gehen wollte, oder munter auf der Hüpfburg springen oder ein Salto machen möchte, auch der kommt drei Tage lang auf seine Kosten. Dabei war der Eintritt auch in diesem Jahr frei.

i Der lokale Rapper Tim Buller als "Ovadja" überzeugt mit seinem Auftritt. Jörg Niebergall

Nach drei Events in drei Jahren (seit 2023) haben sich die Organisatoren nun allerdings geeinigt, dass das ECHT-Festival nur alle zwei Jahre stattfindet. 2026 wird also pausiert, bevor dann im Juni 2027 die vierte Auflage an den Start geht.