Auf Kosten der Stadt Linz Fußgängerbrücke über Bahntrasse in Linz wird abgerissen Daniel Dresen 20.07.2026, 16:55 Uhr

i Die sanierungsbedürftige Linzhausenbrücke in Linz wird abgerissen. Heinz-Werner Lamberz

Die sanierungsbedürftige Linzhausenbrücke wird am Dienstag auf Kosten der Stadt Linz abgerissen. Seit 1890 war die Brücke für Fußgänger eine wichtige Verbindung zwischen Linz und Ockenfels und half auch im Hochwasserfall. Einen Ersatz gibt es nicht.

Die Stadt Linz nutzt die derzeitige rechtsrheinische Streckensperrung der Deutschen Bahn zwischen Troisdorf und Wiesbaden, um die sanierungsbedürftige Linzhausenbrücke über der Bahntrasse von einer Fachfirma abreißen zu lassen.Die Brücke war seit 1890 für Fußgänger eine wichtige Verbindung zwischen dem Bahnhof Linz und der Nachbargemeinde Ockenfels und half auch im Fall eines Rheinhochwassers im Linzer Stadtteil Linzhausen.







Artikel teilen

Artikel teilen