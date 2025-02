Fußgänger wird angefahren

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag in Melsbach ein Fußgänger schwer verletzt worden.

Wie die Polizei Straßenhaus mitteile, ereignete sich der Unfall gegen 17:15 Uhr auf der Kreisstraße 106/ Friedrich-Ebert-Straße. Demnach stieß ein in Richtung Oberbieber fahrender Pkw in Höhe des Sportplatzes mit einem Fußgänger zusammen. Die schwer verletzte Person wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Genauere Informationen zum Unfallhergang und den Verletzungen des Fußgängers lagen zunächst noch nicht vor. Die Kreisstraße war für die Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.