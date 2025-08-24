Sport genießt auch in Leubsdorf einen hohen Stellenwert. Der heimische Sportverein existiert inzwischen genau 100 Jahre lang. Das Wochenende stand ganz im Zeichen des Jubiläums.

Wer 100 Jahre alt wird, hat auch Grund zu feiern. Das tat der SV Leubsdorf in diesem Monat an mehreren Tagen. Am Freitag gab es ein Alt-Herren Turnier auf dem Sportplatz, bei dem der TuS Rodenbach den 1. Platz, und der SV Leubsdorf den 2. Platz belegten. Am Schluss gab es noch eine Partie der Spieler aus dem Ober- und Unterdorf, bei dem der Leubsdorfer Ernjo Schlang mit 75 Jahren im Tor stand. Der Samstag galt den jüngeren Fußballern, beim F-Jugendturnier und bei den Bambinis fielen viele Tore.

Parcours auf dem Sportplatz

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Familien. Auf dem Sportplatz hatte das Orga-Team mehrere Parcours abgesteckt. Der ADAC startete mit einem Geschicklichkeitsfahren für Kinder und Erwachsene. Die Disziplinen Feld-Hockey und Tischtennis konnte auch gemeistert werden. Wer Lust hatte, sich im Tennis zu üben, konnte dies unter fachlicher Anleitung tun. Die Kleinsten nutzten die Hüpfburg und ließen sich schminken. Am Nachmittag stellten das DRK und die Polizei ihre Einsatzfahrzeuge aus.