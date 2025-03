Fusions-Debatte: Was sagen Ortschefs der Mini-Dörfer?

Der Präsident des Landesrechnungshofs in Rheinland-Pfalz regt an, dass Gemeinden unter 1000 Einwohnern mit größeren fusionieren, damit sie leistungsfähiger werden. Wir haben uns bei Ortschefs im Kreis Neuwied umgehört, was sie von der Idee halten.

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Gemeinden unter 1000 Einwohnern wie in Rheinland-Pfalz. Angesichts dieser kleinteiligen Struktur äußerte sich Marcel Hürter, Präsident des Landesrechnungshofs, kürzlich skeptisch zur Leistungsfähigkeit der kleinen Gemeinden. Er regt daher Gemeinde-Fusionen an. Bei der Frage, ob größere Einheiten sinnvoll seien, gehe es schließlich nicht nur um finanzielle Aspekte oder die Möglichkeit für Einsparungen, betonte Hürter. In seinem Kommunalbericht hatte er die Kommunen im November 2024 zu mehr Haushaltsdisziplin aufgefordert. Für mehr Kosteneffizienz soll auch auf eine konsequente Gebietsreform statt interkommunaler Zusammenarbeit gesetzt werden. Mehr als ein Drittel aller Gemeinden im Kreis Neuwied hat weniger als 1000 Einwohner. Doch was halten die Ortsbürgermeister der 23 kleinen Gemeinden vom Gedankenspiel des Landesrechnungshofpräsidenten? Wir haben mit drei Ortchefs gesprochen.

„Aus finanzieller Sicht kann ich die Überlegungen zwar verstehen, befürchte jedoch, dass dadurch die Identität der Gemeinden verloren gehen und die kleinen Orte an Profil verlieren.“

Andreas Krobb, Ortsbürgermeister von Stebach

Andreas Krobb ist Ortsbürgermeister von Stebach, der einwohnermäßig kleinsten Gemeinde in der Verbandsgemeinde Dierdorf. Sie hat rund 360 Einwohner. Möglichen Fusionsplänen steht Krobb kritisch gegenüber. „Aus finanzieller Sicht kann ich die Überlegungen zwar verstehen, befürchte jedoch, dass dadurch die Identität der Gemeinden verloren gehen und die kleinen Orte an Profil verlieren. Die Gemeinderäte und Ortsbürgermeister vor Ort kennen die Belange ihrer Einwohner und Einwohnerinnen und können gezielt auf der untersten Ebene anpacken“, sagt Stebachs Ortschef. So sei auch die kurzfristige und unproblematische Umsetzung von Vorhaben möglich, die andernorts durch größere und somit schwerfälligere Gremien ins Stocken geraten oder sogar scheitern könnten.

Gegenvorschlag: Kosten für Kitas und Schulen sollen VG und Kreis übernehmen

Krobb höre zudem von Vorhaben aus Ortsteilen anderer Gemeinden, die sie gern umsetzen würden, aber sie dafür oft nicht die nötige Mehrheit erlangen könnten. Urbane Teile würden die Mehrheiten stellen. „Ich kenne die konkreten Zahlen zwar nicht, die durch Fusionen eingespart werden sollen, fühle aber, dass die Vorteile durch eine Selbstständigkeit für die Leute vor Ort überwiegen“, so Krobb. Darüber hinaus hat Stebachs Ortsbürgermeister noch einen Vorschlag: „Wenn der Rechnungshof das Thema finanzielle Leistungsfähigkeit als Argument heranziehen möchte, fände ich es in diesem Zusammenhang nach meiner ersten Einschätzung sinnvoller, die kommunalen Pflichtaufgaben wie etwa Kitas und Schulen von der Gemeindeebene mindestens auf Verbandsgemeinde oder gar Kreisebene zu heben. Dies verfolgt dasselbe Ziel: Kommunale Leistungsfähigkeit und gibt den kleineren Gemeinden trotzdem die Eigenständigkeit in anderen Bereichen selbstständig zu entscheiden.“

„Ich habe Angst, dass man dann zu weit weg ist von den Belangen der Bürger. Es müsste einen Kümmerer geben, sodass die kleinen Ortschaften nicht vernachlässigt werden.“

Gerd Schumacher, Ortsbürgermeister von Ratzert

Die Ortsgemeinde Ratzert ist nicht nur eines der ältesten Dörfer im Puderbacher Land, sondern auch die einwohnermäßig kleinste Gemeinde im gesamten Kreis Neuwied. Sie hat rund 250 Einwohner. Ortsbürgermeister Gerd Schumacher äußert Bedenken zu einer möglichen Zusammenlegung mit einer anderen Gemeinde: „Ich habe Angst, dass man dann zu weit weg ist von den Belangen der Bürger. Es müsste einen Kümmerer geben, sodass die kleinen Ortschaften nicht vernachlässigt werden.“ Wenn man den Weg der Fusion gehen wolle, sei es sinnvoll, dass die klammeren Kommunen mit den finanzstärkeren zusammengingen. Bei dem Thema sieht er grundsätzlich noch viele offene Fragen. Schumacher bringt einen Gegenvorschlag mit ein, um Verwaltungsstrukturen zu verschlanken: eine Fusion von Kreis und Verbandsgemeinde.

Ortschefin von Datzeroth: Mehr Effizienz auf Kosten der Interessen der kleinen Gemeinden

Seit Sommer 2024 ist Natascha Berg die Ortschefin von Datzeroth, der kleinsten Ortsgemeinde der im Jahr 2018 fusionierten VG Rengsdorf-Waldbreitbach. Das Dorf hat rund 300 Einwohner. Ortsbürgermeisterin Berg steht dem Vorschlag des Rechnungshofpräsidenten ablehnend gegenüber. Das sei auch der Tenor der Datzerother Einwohner zum Thema Gemeinde-Fusion. Im Falle der Zusammenlegung mit einer größeren Gemeinde befürchtet Berg, dass die Identifikation mit dem Heimatort darunter leidet. Durch eine Fusion werde zwar allgemein die Effizienz gesteigert, jedoch auf Kosten der Interessen der kleineren Gemeinden.