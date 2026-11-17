Die Synode in Dierdorf hat den Zusammenschluss der Kirchenkreise Wied und Altenkirchen beschlossen. Der neue Kirchenkreis Rhein‑Westerwald soll am 1. Januar 2028 starten. Noch offen ist allerdings die Frage, wer die Leitung übernimmt.
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Ein langer Weg liegt hinter den Kirchenkreisen Wied und Altenkirchen. Jetzt ist ein entscheidender Schritt geschafft: In einer gemeinsamen Synode wurde am Samstag in Dierdorf die Fusion zu einem gemeinsamen Kirchenkreis beschlossen. Der neue Kirchenkreis Rhein-Westerwald soll 2028 seine Arbeit aufnehmen, und zwar am 1.