Lichtspektakel im Advent Fürs „Weihnachtshaus“ in Heimbach-Weis halten Autos an Jörg Niebergall 15.12.2025, 15:00 Uhr

i Das "Weihnachtshaus" in Heimbach-Weis: Da bleiben die Autofahrer schon mal stehen. Jörg Niebergall

Immer mehr Hausbesitzer zeigen sich für die Advents- und Weihnachtszeit offen für Lichtanimationen im Garten oder direkt am Haus. Ein besonderes „Schauspiel“ ist derzeit etwa in Heimbach-Weis zu bewundern.

Wenn es dunkel wird in der Burghofstraße in Heimbach-Weis kommen die riesigen Nussknacker noch ein wenig besser zur Geltung. Die Familie Hoffmann-Kerres mit Eva (Lehrerin beim Berufsbildungswerk), Gerrit (Geschäftsführer im Romantik-Hotel Villa Sayn) und den Schülern Lena (15), Titus (10) und Henry (8) hat nach den überaus positiven Rückmeldungen der vergangenen Jahre noch einmal mächtig „aufgerüstet“ und in ihrem Garten weitere weihnachtliche ...







