Elterntaxis sind ein Problem
Für mehr Sicherheit: Braucht Engers eine „Schulstraße“?
Aufgrund von sogenannten „Elterntaxis“ gestaltet sich die Situation im Neuwieder Stadtteil als schwierig bis gefährlich für Kita
Aufgrund von sogenannten „Elterntaxis“ gestaltet sich die Situation im Neuwieder Stadtteil als schwierig bis gefährlich für Kita- und Schulkinder, berichten die Organisatoren der „Initiative für Schulwegsicherheit Engers“.
Viktoria Schneider

Hektische Wendemanöver, das Halten in zweiter Reihe oder auf Gehwegen und ein Haufen Falschparker: Der Weg zur Schule kann für viele Kinder gefährlich werden. Schuld sind oft die Eltern. In Neuwied wird daher eine temporäre Straßensperrung gefordert.

Lesezeit 3 Minuten
Um ihre Kinder sicher zur Schule oder zur Kita zu bringen, setzen viele Eltern auf das Auto. Das Problem: Erst durch hektische Wendemanöver und rücksichtsloses Parken wird der Schulweg gefährlich. In Neuwied-Engers soll die Situation so brenzlig sein, dass Anwohner und Eltern nun auf eine temporäre Straßensperrung pochen.
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