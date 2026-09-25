Hektische Wendemanöver, das Halten in zweiter Reihe oder auf Gehwegen und ein Haufen Falschparker: Der Weg zur Schule kann für viele Kinder gefährlich werden. Schuld sind oft die Eltern. In Neuwied wird daher eine temporäre Straßensperrung gefordert.
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Um ihre Kinder sicher zur Schule oder zur Kita zu bringen, setzen viele Eltern auf das Auto. Das Problem: Erst durch hektische Wendemanöver und rücksichtsloses Parken wird der Schulweg gefährlich. In Neuwied-Engers soll die Situation so brenzlig sein, dass Anwohner und Eltern nun auf eine temporäre Straßensperrung pochen.