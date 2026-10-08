Rheinbrohl und Hammerstein Für Majestäten geht es nach dem Weinfest direkt weiter Jörg Niebergall 08.10.2026, 13:00 Uhr

i Weinkönigin Julia Schriek und ihre Prinzessinnen Lara Wintermeyer und Anna-Lena Hafner haben zwei Jahre lang einen vollen Terminkalender. Jörg Niebergall

Krone auf, Pflichten an: Rheinbrohler Weinmajestäten sind zwei Jahre lang ehrenamtliche Botschafterinnen – sie vertreten Heimat und Mittelrheinwein unter anderem in Schulen und Seniorenheimen, bei offiziellen Terminen und Festen.

Krone auf, freundlich lächeln, ein Glas Wein in die Kamera halten – und fertig ist die Weinkönigin? Von wegen. Wer in Rheinbrohl und Hammerstein Weinmajestät wird, übernimmt für zwei Jahre eine Aufgabe, die deutlich mehr verlangt als einen repräsentativen Auftritt beim traditionellen Weinfest.







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