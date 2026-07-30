Im August geht die Schülerin Amelie Fossemer aus Linz für zehn Monate in die USA. Möglich macht diesen Auslandsaufenthalt das Parlamentarische Patenschaftsprogramm, das vom Deutschen Bundestag und dem US-Kongress finanziert wird.
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Die Schülerin Amelie Fossemer aus Linz ist eine von bundesweit nur 47 Jugendlichen, die im Schuljahr 2026/2027 in den Genuss eines zehnmonatigen Aufenthalts in den USA durch das Parlamentarische Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses kommt.