Zehn Monate im Ausland
Für Linzer Schülerin erfüllt sich in den USA ein Traum
Die 15 Jahre alte Schülerin Amelie Fossemer aus Linz geht dank eines Stipendiums für zehn Monate in die USA.
Die 15 Jahre alte Schülerin Amelie Fossemer aus Linz geht dank eines Stipendiums für zehn Monate in die USA.
Daniel Dresen

Im August geht die Schülerin Amelie Fossemer aus Linz für zehn Monate in die USA. Möglich macht diesen Auslandsaufenthalt das Parlamentarische Patenschaftsprogramm, das vom Deutschen Bundestag und dem US-Kongress finanziert wird.

Lesezeit 2 Minuten
Die Schülerin Amelie Fossemer aus Linz ist eine von bundesweit nur 47 Jugendlichen, die im Schuljahr 2026/2027 in den Genuss eines zehnmonatigen Aufenthalts in den USA durch das Parlamentarische Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses kommt.
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