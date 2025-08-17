Die 25-jährige Lea Warnke ist sichtlich gerührt, als sie in Erpel zur neuen Weinmajestät gekürt wird. Sie freut sich bereits auf ihr Amtsjahr und hat tatkräftige Unterstützung. Es gibt eine große Verbundenheit mit dem Heimatort.

Ein paar Jahre hat Lea Warnke schon warten müssen, bis ihr größter Wunsch, einmal als Weinkönigin in ihrem Heimatort Erpel auf der Bühne zu stehen, in Erfüllung ging. „Davon habe ich schon geträumt, als ich noch klein war“, wirkte die 25-Jährige sichtlich gerührt, als sie am Samstag im voll besetzten Bürgerhaus-Saal zur neuen Weinmajestät der Alten Herrlichkeit Erpel gekürt wurde. Schwester Lilian und Cousine Nina (Freund) stehen ihr als Wein-Prinzessinnen zur Seite und begleiten sie gemeinsam mit Bacchus Dominik (Schwager) bei ihren Auftritten und beim eigenen, vom Brauchtumsverein organisierten Weinfest am dritten September-Wochenende.

„Nicht von ungefähr kommen Besucher aus der ganzen Welt nach Erpel.“

Lea Warnke, neue Weinkönigin in Erpel, rechnet zum Weinfest mit Besuchern nicht nur aus der Region. ﻿

„Mein Amtsjahr wird bunt und vielfältig“, freut sich die angehende Grundschullehrerin auf tolle Begegnungen, nette Gespräche und guten Wein. „Und für meine Prinzessinnen und mich wünsche ich mir eine unvergessliche Zeit.“ Zweifelsohne dürfte das Erpeler Weinfest der Höhepunkt der Regentschaft sein. „Das Zusammenspiel der Menschen, die es jedes Jahr schaffen, ein unglaubliches Fest auf die Beine zu stellen“, ist der neuen Weinkönigin schon jetzt die Begeisterung für ihre Amtszeit anzumerken. „Und nicht von ungefähr kommen Besucher aus der ganzen Welt nach Erpel. Seinen geselligen Charme verliert unser Ort aber nicht.“

Großes Engagement in Vereinen

Für Lilian war es keine Frage, dass sie ihrer Schwester als Weinprinzessin unterstützen würde. Die 23-Jährige, beruflich als Kreisinspektorin tätig, liebt nicht nur fruchtigen Riesling, sondern besonders auch ihren Heimatort. Ähnlich war die Situation bei der neuen Weinprinzessin Nina, auch die 29-jährige Wirtschaftsingenieurin ist eng mit ihrem Heimatort verbunden. Am liebsten stößt Nina mit Frauburgunder an, im Winter darf es auch mal ein Merlot sein.

i Bacchus Dominik schwingt hier gekonnt eine Fahne. Er ist sehr aktiv im Vereinsleben in Erpel. Jörg Niebergall

Schon ein alter Hase bezüglich seines Amtes als Bacchus ist Dominik Schwager. Der 27-jährige gelernte Servicetechniker hat den Bacchus in den vergangenen Jahren mit viel Witz und Charme verkörpert. Er engagiert sich in verschiedenen Erpeler Vereinen, freut sich, auch 2025 seinen Heimatort auch außerhalb der Ortsgrenzen zu vertreten. „Und auch auf viele gesellige Stunden auf unserem Weinfest“, so Schwager, der lieblichen oder feinherben Weißwein mit viel Fruchtanteil bevorzugt, natürlich vom Mittelrhein.

Starke Verbundenheit mit Erpel

Die beiden Bacchantinnen Noa (Munds) und Jaqueline (Scholl) begleiten, in weißer Tunika gekleidet, den Bacchus als Ehrendamen. Moa (27) und Jaqueline (25) sind echte Erpelerinnen und aus dem Vereinsleben nicht wegzudenken. Beide stoßen am Weinfest oder zu Hause am liebsten mit einem trockenen oder auch halbtrockenen Riesling sowie Grauburgunder vom Mittelrhein an.

Was Weinkönigin Lea, ihre beiden Prinzessinnen, Bacchus und seine Bacchantinnen vereint, das dürfte ihr treffender Trinkspruch sein. „Gehst du zum Weinfest anderswo, suchst du vergeblich den Erpeler Blumenkorso-Zoo.“

Brauchtumsverein sucht Unterstützung

Der Brauchtumsverein „Freunde des Erpeler Weinfestes“ benötigt dringend 60 Wagenengel zur Absicherung des Erpeler Blumenkorsos am Sonntag, 21. September. Mehr Infos und Kontakt: www.herrlichkeit-erpel.de/vereine/freunde-des-erpeler-weinfests/﻿