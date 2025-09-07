Nicht nur Kunstausstellungen lockten am Wochenende nach Unkel: Beim Wein- und Heimatfest wurde auch die Krone der Weinkönigin an ihre Nachfolgerin überreicht.

Viele Gäste haben sich am Samstag, 6. September, in den Unkeler Gassen getummelt, und auch der Festplatz war schon gut gefüllt: Kunst- und Weintage trafen auf Wein- und Heimatfest. „Am Freitag bei der Eröffnung war es nicht so voll“, erzählt Michael Hommerich vom gleichnamigen Musikhaus unserer Zeitung. Der Laden seines Sohnes, in dem er „vertretungsweise Dienst“ hat, stellt zwar keine Kunstobjekte aus, ist aber im Flyer des Kunstvereins Unkel als eine Station genannt – Musik ist ja auch Kultur und Kunst. Darüber hinaus sind weitere 14 Orte in Unkel benannt, in denen es um Kunst geht, und die Künstler sind anwesend.

i Florale Installationen präsentierte Inge Krupp im Carport-Garten von Familie Stolte-Herdler. Andreas Winkelmann

Inge Krupp zum Beispiel. Sie stellt im Carport-Garten in der Lehngasse 6 florale Installationen aus, kreativ gestaltete Objekte aus und mit Pflanzenteilen. „Um die Metallstäbe sind Binsen gewickelt“, erklärt sie gerade einer Frau, die die Deko-Objekte bestaunt.

In Nicole Hahns Kunstgarten in der Kamener Straße wird gleich ein ganzer Strauß an Kunst zwischen Bäumen und Blüten präsentiert. Verschiedene Künstler zeigen ihre Werke. Malerei auf Porzellan oder Leinwand, Keramik, Fotografie und Objekte finden sich im Garten verteilt. Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen kann auch pausiert werden.

i Im Kunstgarten von Nicole Hahn konnten Kaffee und Kuchen genossen, Fotografie, Malerei auf Porzellan und Leinwand, Fotografien, Keramik sowie Objekte bestaunt werden. Andreas Winkelmann

Im Laden Kunsthandwerk Rheinblick in der Frankfurter Straße drängen sich die Besucher vor den vielen Bildern von Gerd Kreuzer. Einige Gäste haben zwar keinen Wein, dafür aber ein Glas Sekt in der Hand. Verteilt im Ort, in Läden, Höfen, Durchgängen, Gärten und Ateliers wird verschiedenste Kunst präsentiert. Treibholzobjekte, Schmuck, Zeichnungen, Plastiken und Malerei – von gegenständlich bis abstrakt – gibt es zu sehen und zu kaufen.

Inzwischen hat sich der Festplatz weiter gefüllt, und Schattenplätze vor der Bühne sind beim Sonnenwetter heiß begehrt. Die Bläserfreunde Niederdollendorf sorgten für musikalische Begleitung, auch als der Zug der alten und neu zu krönenden Weinmajestäten einzieht. Die bisherige Königin Maria II. Rechmann führt am Arm von Ortsbürgermeister Alfons Mußhoff den Zug an. Der stellvertretende Bürgermeister der Partnerstadt Unkels, Kamen, geleitet Hanna Pasternak dahinter zur Bühne.

Mußhoff bedankt sich bei den scheidenden Weinmajestäten Maria Rechmann und ihren Prinzessinnen Lea Adenauer und Saskia Corvinus und übergibt das Zepter an die neue Burgundia. Nun werden Hanna I. Pasternak mit Schwester Lena Pasternak und bester Freundin Leonie Wißmann als Prinzessinnen das Thema Wein für die Kulturstadt Unkel ein Jahr lang repräsentieren. Die Krone erhält Hanna aus den Händen ihrer Vorgängerin Maria.

i Bürgermeister Mußhoff bedankt sich beim bisherigen Weintrio mit Blumen: Saskia Corvinus, Maria Rechmann und Lea Adenauer (v.r.) Bürgermeister Alfons Mußhoff bedankt sich beim bisherigen Weintrio (von rechts) mit Blumen: Saskia Corvinus, Maria Rechmann und Lea Adenauer. Andreas Winkelmann

„Mein Kindheitstraum war es, mit dem Schiff anzulanden und auf dem Wagen durch die Stadt als Weinkönigin zu ziehen. Dieser Traum hat sich erfüllt. Und es ist schon jetzt alles schöner als in meinem Traum“, freut sich die strahlende Neu-Weinkönigin in ihrer ersten Ansprache.

Der Zug durch die Stadt stand am Sonntag, 7. September, auf dem Programm. Und auch die „Kunstvollen Weintage“ lockten wieder viele Besucher an.