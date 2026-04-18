Wartezeiten bei Kfz-Behörde
Für Autozulassungen müssen Neuwieder Geduld mitbringen
Neben dem Kreis, der in Neuwied, Dierdorf, Asbach und Linz vier Kfz-Zulassungsstellen betreibt, unterhält auch die Stadt Neuwied
Neben dem Kreis, der in Neuwied, Dierdorf, Asbach und Linz vier Kfz-Zulassungsstellen betreibt, unterhält auch die Stadt Neuwied (Foto) einen Anlaufpunkt rund um das Zulassungsgeschäft.
Tim Kosmetschke. Stadt Neuwied (Archiv)

Das Aufkommen an Fahrzeuganmeldungen hat offenbar zugenommen. Und auch wenn vieles rund um die Zulassung von Fahrzeugen online erledigt werden kann, kommt es dennoch zu Wartezeiten in den Zulassungsstellen des Kreises.

Lesezeit 3 Minuten
Hier ein neues Kennzeichen, da eine Ummeldung und zwischendurch noch eine Neuzulassung: Wer aktuell seinen Weg in die Zulassungsstellen im Kreis Neuwied findet, benötigt entweder Zeit und Geduld, einen Termin oder alles zusammen, denn lange Wartezeiten scheinen derzeit die Nerven der Bürger zu strapazieren.

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