Auf der A3 bei Dierdorf Für 100 Meter lange Rotorblätter reicht ein Lkw-Schein Ralf Grün 08.07.2026, 06:00 Uhr

i Ein Schwerlasttransport ist mit drei Lkws und aufgeladenen Flügeln für eine Windkraftanlage unterwegs. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Schwerlasttransporte sind meist nachts unterwegs, weil da auf den Straßen weniger los ist. Doch was braucht es, um einen Transport wie kürzlich auf der A3 zu lenken? Das und mehr erfuhr unsere Zeitung vom Experten Andreas Höller.

Vor Kurzem hat die Autobahn West GmbH die A3 bei Dierdorf nachts in Richtung Frankfurt für einige Stunden wegen eines Schwerlasttransportes mit 100 Meter langen Rotorblättern für Windenergieanlagen sperren lassen. Laut Behörde sei das zum ersten Mal im Zusammenhang mit Teilen für Windräder der Fall gewesen.







Artikel teilen

Artikel teilen