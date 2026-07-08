Auf der A3 bei Dierdorf
Für 100 Meter lange Rotorblätter reicht ein Lkw-Schein
Ein Schwerlasttransport ist mit drei Lkws und aufgeladenen Flügeln für eine Windkraftanlage unterwegs.
Ein Schwerlasttransport ist mit drei Lkws und aufgeladenen Flügeln für eine Windkraftanlage unterwegs.
Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Schwerlasttransporte sind meist nachts unterwegs, weil da auf den Straßen weniger los ist. Doch was braucht es, um einen Transport wie kürzlich auf der A3 zu lenken? Das und mehr erfuhr unsere Zeitung vom Experten Andreas Höller. 

Lesezeit 1 Minute
Vor Kurzem hat die Autobahn West GmbH die A3 bei Dierdorf nachts in Richtung Frankfurt für einige Stunden wegen eines Schwerlasttransportes mit 100 Meter langen Rotorblättern für Windenergieanlagen sperren lassen. Laut Behörde sei das zum ersten Mal im Zusammenhang mit Teilen für Windräder der Fall gewesen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren