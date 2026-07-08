Schwerlasttransporte sind meist nachts unterwegs, weil da auf den Straßen weniger los ist. Doch was braucht es, um einen Transport wie kürzlich auf der A3 zu lenken? Das und mehr erfuhr unsere Zeitung vom Experten Andreas Höller.
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Vor Kurzem hat die Autobahn West GmbH die A3 bei Dierdorf nachts in Richtung Frankfurt für einige Stunden wegen eines Schwerlasttransportes mit 100 Meter langen Rotorblättern für Windenergieanlagen sperren lassen. Laut Behörde sei das zum ersten Mal im Zusammenhang mit Teilen für Windräder der Fall gewesen.