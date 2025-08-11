Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr fand am Sonntag zum zweiten Mal der Fünfkampf-Tag im Erlebnismuseum Römerwelt in Rheinbrohl statt. Die Veranstaltung hatte sich laut Frank Wiesenberg, dem Geschäftsführer der Römerwelt, bewährt.

i Glückliche Gesichter bei der Siegerehrung am Fünfkampf-Tag in der Römerwelt Rheinbrohl. Heinz-Werner Lamberz

Bei strahlendem Sonnenschein traten die Akteure in zwei Durchgängen in die Arena der Römerwelt. Beim Reifenlaufen kam es auf Geschicklichkeit an. Beim Hürdenlauf auf Schnelligkeit und Ausdauer. Beim Diskuswerfen brauchte es Kraft. Beim Bogenschießen oder Speerwerfen Genauigkeit. Und bei Episkyros, einem antiken griechischen Ballspiel, benötigte man Koordination. Der Spaß an der Bewegung stand bei allen Disziplinen im Vordergrund. Den kleinen und großen „Gladiatoren“ hatte es sichtlich gefallen. Das wurde spätestens bei der Siegerehrung deutlich. Hier wurden zwar keine Lorbeerkränze verteilt, dafür aber Medaillen. Die Fünfkämpfer kamen zu „ewigem Ruhm“ und wurden ausgiebig vom Publikum gefeiert.