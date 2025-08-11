Museum in Rheinbrohl 
Fünfkampf-Tag in der Römerwelt: Spaß für Groß und Klein
Reifenlaufen war eine Disziplin beim Fünfkampf-Tag in der Römerwelt Rheinbrohl.
Heinz-Werner Lamberz

Der Fünfkampf-Tag hat am Sonntag Kinder und Erwachsene in die Römerwelt Rheinbrohl gelockt. Neben Kraft war im Erlebnismuseum auch Geschicklichkeit gefragt. 

Lesezeit 1 Minute

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr fand am Sonntag zum zweiten Mal der Fünfkampf-Tag im Erlebnismuseum Römerwelt in Rheinbrohl statt. Die Veranstaltung hatte sich laut Frank Wiesenberg, dem Geschäftsführer der Römerwelt, bewährt.

Glückliche Gesichter bei der Siegerehrung am Fünfkampf-Tag in der Römerwelt Rheinbrohl.
Heinz-Werner Lamberz

Bei strahlendem Sonnenschein traten die Akteure in zwei Durchgängen in die Arena der Römerwelt. Beim Reifenlaufen kam es auf Geschicklichkeit an. Beim Hürdenlauf auf Schnelligkeit und Ausdauer. Beim Diskuswerfen brauchte es Kraft. Beim Bogenschießen oder Speerwerfen Genauigkeit. Und bei Episkyros, einem antiken griechischen Ballspiel, benötigte man Koordination. Der Spaß an der Bewegung stand bei allen Disziplinen im Vordergrund. Den kleinen und großen „Gladiatoren“ hatte es sichtlich gefallen. Das wurde spätestens bei der Siegerehrung deutlich. Hier wurden zwar keine Lorbeerkränze verteilt, dafür aber Medaillen. Die Fünfkämpfer kamen zu „ewigem Ruhm“ und wurden ausgiebig vom Publikum gefeiert.

Speerwurf war eine weitere Disziplin.
Heinz-Werner Lamberz
Tempo, Tore, Titeljagd 2025/2026
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von der Zweiten Frauen-Bundesliga über die Männer-Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region