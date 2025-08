Fünf Verletzte nach Brand in Wohnhaus in Heddesdorf

Zum Brand eines Mehrfamilienhauses in Heddesdorf waren Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag, 6. August, gegen 14 Uhr gerufen worden.

Fünf durch die Auswirkungen des Rauches in Mitleidenschaft gezogene, verletzte Personen im Krankenhaus, das ist die vorläufige Meldung der städtischen Feuerwehr, nachdem die Löschzüge der Stadt Neuwied und aus Niederbieber/Segendorf mit rund 50 Einsatzkräften den Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Dierdorfer Straße/Von-Runkel-Platz in Heddesdorf unter Kontrolle gebracht hatten. Zwei Kinder konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

i Die Löschzüge der Stadt Neuwied und aus Niederbieber/Segendorf löschten mit rund 50 Einsatzkräften das Feuer. Jörg Niebergall

Das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei waren ebenfalls vor Ort. Die Kriminalpolizei Neuwied hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Das Feuer war kurz vor 14 Uhr ausgebrochen und hatte sich von der unteren Etage über die erste bis hin in den zweiten, obersten Stock ausgebreitet. Die Ursache des Feuers war da noch nicht klar. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Dierdorfer Straße war aktuell zwischen der Berggärtenstraße und dem Sohler Weg komplett gesperrt.