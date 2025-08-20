Von Salsa bis Tango, von Wein bis Flohmarkt: Die Deichstadt lädt in den kommenden Wochen zu Kultur, Genuss und Begegnung ein. Diese Veranstaltungen sind in der nächsten Zeit in Neuwied geplant.

Mit voller Härte kam der Sommer in der vergangenen Woche zurück, sehr zur Freude (oder zum Ärger) vieler Menschen in Deutschland. Ob wir uns in der kommenden Zeit auf einen schönen Rest-Sommer freuen können, ist aktuell noch nicht ganz klar. Aber die Pläne für Feste, Feiern und Festivals in der Deichstadt stehen schon lange. Diese Veranstaltungen machen in der nächsten Zeit Halt in Neuwied:

1. Traditionell wird am letzten Augustwochenende in den Goethe-Anlagen der Creole Sommer gefeiert. Dabei wird laut Pressemitteilung der Stadt die verbindende Kraft der Musik gefeiert, der Eintritt ist kostenlos. Am Freitag. 29. August, eröffnet die Band Rody Reyes & Havanna con Klasse das Festival um 20 Uhr. Die Besucher erwartet eine Mischung aus Salsa, Merengue, Bachata und traditioneller kubanischer Musik.

Am nächsten Abend geht es weiter mit einer lateinamerikanischen Leichtigkeit, die El Flecha Negra auf die Bühne bringen. Den krönenden Abschluss des Festivals stellt das finnisch-deutsche Vintage-Orchester Uusikuu dar, das sich dem Wiederaufleben des finnischen Tangos verschrieben hat.

i Das Weingut Weller-Lehnert machte den Auftakt bei der diesjährigen Weinzeit in Neuwied. Rainer Claaßen

2. Saisonale Köstlichkeiten und einen Ort zum Austausch verspricht der Schlemmertreff, der auf den Marktplatz umgezogen ist. Am Donnerstag, 21. August, und Donnerstag, 18. September, dürfen sich Feinkost-Fans auf Produkte von regionalen Anbietern freuen. In diesem Jahr sollen laut Informationen der Stadt neue Stände dazukommen. Neben dem beliebten Weinstand etwa werden nun auch Cocktails und das Neuwieder Bier „Schärjer Sudd“ angeboten. Los geht es jeweils um 16 Uhr.

3. Am Sonntag, 7. September, wird im Metropol die Veranstaltung Kino und Vino gefeiert. Auf der großen Leinwand laufen diesmal ab 17 Uhr die beiden Filme „Die Barbaren – Willkommen in der Bretagne“ und „ Bella Roma – Liebe auf Italienisch“. In der Pause gibt es Leckerbissen vom Catering- und Partyservice Friedrich aus Neuwied, La Mer in Neuwied/Niederbieber sowie köstlichen Wein vom Weingut Sturm aus Leutesdorf. Die Tickets für die Veranstaltung kosten 26 Euro pro Person und sind online oder an der Kinokasse erhältlich.

i Auf dem Flohmarkt auf dem Luisenplatz können Besucher ein echtes Schnäppchen ergattern. Franz Josef Dehenn/Stadtverwaltung Neuwied

4. Liegt zu Hause noch eine alte CD oder ein Schmuckstück der Urgroßmutter herum, das keiner mehr gebrauchen kann? Auf dem Flohmarkt am Samstag, 20. September, wird auf dem Luisenplatz wieder ordentlich gefeilscht und damit bares Geld gespart. Von 7 bis 16 Uhr ist der Markt geöffnet, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

5. Mit der Neuwieder Weinzeit startete am Freitag, 15. August, eine Veranstaltungsreihe für Liebhaber von gutem Wein. An jedem der darauffolgenden vier Wochenenden (je am Freitag und Samstag) präsentiert ein anderer Winzer seine edlen Tropfen auf dem Luisenplatz. Mit dabei sind Weingüter aus Rheinhessen, Württemberg, der Südpfalz und dem badischen Ihringen. Auch in diesem Jahr erhalten Kunden teilnehmender Geschäfte bei einem Einkauf in der Innenstadt eine Wertmarke, mit der sie Rabatt an den Weinständen bekommen. Mehr Informationen unter www.deichstadtfreunde.de/weinzeit.﻿