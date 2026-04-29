So läuft’s bei Auto-Anmeldung Fünf Stunden Wartezeit können es in Neuwied werden Jörg Niebergall 29.04.2026, 14:00 Uhr

i Weiß auf schwarz auf dem Smartphone von Stefanie Hoffmann: Die Wartezeit in der Zulassungsstelle des Kreises Neuwied beträgt mehr als fünf Stunden. Jörg Niebergall

Dass es bei den Kfz-Zulassungsstellen des Kreises Neuwied auch mal länger dauert, hat unsere Zeitung schon berichtet. Nun hörten wir uns direkt unter Kunden im Wartebereich der Behörde in Neuwied um.

Stefanie Hoffmann hat es schwarz auf weiß, oder besser weiß auf schwarz auf ihrem Smartphone: Sie wartet seit fünf Stunden und fünf Minuten. Die junge Frau aus Oberhonnefeld-Gierend möchte ein Fahrzeug bei der Zulassungsstelle der Kreisverwaltung im Neuwieder Industriegebiet anmelden und hat den Andrang der Kunden dort sichtlich unterschätzt.







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