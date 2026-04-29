Dass es bei den Kfz-Zulassungsstellen des Kreises Neuwied auch mal länger dauert, hat unsere Zeitung schon berichtet. Nun hörten wir uns direkt unter Kunden im Wartebereich der Behörde in Neuwied um.
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Stefanie Hoffmann hat es schwarz auf weiß, oder besser weiß auf schwarz auf ihrem Smartphone: Sie wartet seit fünf Stunden und fünf Minuten. Die junge Frau aus Oberhonnefeld-Gierend möchte ein Fahrzeug bei der Zulassungsstelle der Kreisverwaltung im Neuwieder Industriegebiet anmelden und hat den Andrang der Kunden dort sichtlich unterschätzt.