So läuft’s bei Auto-Anmeldung 
Fünf Stunden Wartezeit können es in Neuwied werden
Weiß auf schwarz auf dem Smartphone von Stefanie Hoffmann: Die Wartezeit in der Zulassungsstelle des Kreises Neuwied beträgt meh
Weiß auf schwarz auf dem Smartphone von Stefanie Hoffmann: Die Wartezeit in der Zulassungsstelle des Kreises Neuwied beträgt mehr als fünf Stunden.
Jörg Niebergall

Dass es bei den Kfz-Zulassungsstellen des Kreises Neuwied auch mal länger dauert, hat unsere Zeitung schon berichtet. Nun hörten wir uns direkt unter Kunden im Wartebereich der Behörde in Neuwied um.

Lesezeit 2 Minuten
Stefanie Hoffmann hat es schwarz auf weiß, oder besser weiß auf schwarz auf ihrem Smartphone: Sie wartet seit fünf Stunden und fünf Minuten. Die junge Frau aus Oberhonnefeld-Gierend möchte ein Fahrzeug bei der Zulassungsstelle der Kreisverwaltung im Neuwieder Industriegebiet anmelden und hat den Andrang der Kunden dort sichtlich unterschätzt.

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Kreis NeuwiedVerkehr

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