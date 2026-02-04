Neustädter Wirtgen-Stiftungen Fünf Jahre soziales Engagement in der Region Sabine Nitsch 04.02.2026, 15:00 Uhr

i Stephan (zweiter von rechts) und Jürgen Wirtgen (zweiter von links) unterstützen mit ihren Stiftungen Projekte in der Region. Ansprechpartner sind dabei die Stiftungsleiter Helmut Heckling (links) und Daniel Wichmann (rechts). Petra Weißenfels

Ersthelfer, Wohnungslosenhilfe und Bildungsinitiativen: Vor fünf Jahren haben Jürgen und Stephan Wirtgen ihre Stiftungen gegründet. Sie wollen damit Projekte in der Region anstoßen und unterstützen. Jetzt ziehen sie eine erste Bilanz.

Es gibt Menschen, denen es nicht reicht, einem Bettler 2 Euro in die Hand zu drücken, um das eigene Gewissen ein wenig zu beruhigen. Sie wollen mehr tun. Jürgen und Stephan Wirtgen haben die Möglichkeiten dazu und nutzen sie auch. Die Brüder haben 2017 die Wirtgen Group, ein Imperium für Straßenbaumaschinen in Windhagen, für mehr als 4 Milliarden an den US-Konzern Deere & Company (John Deere) verkauft.







