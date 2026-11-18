Platzbedarf im Kreis schrumpft Führen sinkende Kinderzahlen zu kleineren Kitagruppen? Ralf Grün 18.11.2026, 19:30 Uhr

i Die Zahl der Kinder in den Kitas im Kreis Neuwied wird abnehmen. Bietet das Chancen, um die pädagogische Arbeit qualitativ weiterzuentwicklen? Sebastian Gollnow/dpa

In den zurückliegenden zehn Jahren hat der Kreis Neuwied den Ausbau der Kitakapazitäten vorangetrieben. Allerdings zwingt der demografische Wandel inzwischen zu einem Umdenken. Wie kann künftig vorhandener Platz sinnvoll genutzt werden?

Weniger Geburten, weniger Zuzug von Familien mit kleinen Kindern: Für den Kreis Neuwied sind nach Jahren mit kontinuierlicher Zunahme nun wieder sinkende Kinderzahlen prognostiziert. Grund genug für die Verantwortlichen beim Kreis, sich zu fragen, wie künftig mit dem Betreuungsplatzangebot – inklusive des in den vergangenen zehn Jahren zusätzlich geschaffenen – umgegangen werden kann.







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