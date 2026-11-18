In den zurückliegenden zehn Jahren hat der Kreis Neuwied den Ausbau der Kitakapazitäten vorangetrieben. Allerdings zwingt der demografische Wandel inzwischen zu einem Umdenken. Wie kann künftig vorhandener Platz sinnvoll genutzt werden?
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Weniger Geburten, weniger Zuzug von Familien mit kleinen Kindern: Für den Kreis Neuwied sind nach Jahren mit kontinuierlicher Zunahme nun wieder sinkende Kinderzahlen prognostiziert. Grund genug für die Verantwortlichen beim Kreis, sich zu fragen, wie künftig mit dem Betreuungsplatzangebot – inklusive des in den vergangenen zehn Jahren zusätzlich geschaffenen – umgegangen werden kann.