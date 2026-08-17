Umleitung trifft Anwohner Frust über geänderte Busroute in Irlich wächst Jörg Niebergall 17.08.2026, 13:00 Uhr

i Die Linie 61 verzichtet auf den Umweg über den Berg, am Weiherplatz kann man aber ein- und aussteigen. Jörg Niebergall

Die Umleitungen nach Sperrung der La‑Porte‑Unterführung an der B42 bringen Anwohner ins Schwitzen: Bushaltestellen im oberen Irlich werden offenbar nicht mehr bedient, obwohl die Strecke frei ist. Wer die Entscheidungen trifft, ist unklar.

Dass die Sperrung der La-Porte-Unterführung seit Dienstag, 5. August, den Verkehr in Neuwied ordentlich durcheinanderwirbelt, dürfte inzwischen auch der letzte Autofahrer bemerkt haben. Umleitungen, längere Wege und etwas Geduld gehören bis 2028 wohl zur Grundausstattung.







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