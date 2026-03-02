Deutsche Bahn in der Kritik 
Frust in Unkel: Barrierefreier Bahnhof „verspätet sich“
Der Bahnhof in Unkel wird bis zum Jahresende modernisiert, aber nicht komplett barrierefrei. Das sorgt für Verärgerung bei Fahrgästen und Stadtverwaltung.
Heinz-Werner Lamberz

Die Deutsche Bahn modernisiert den Bahnhof Unkel während der Generalsanierung der rechten Rheinschiene, baut ihn aber erst zu einem späteren Zeitpunkt komplett barrierefrei um. Das sorgt bei Unkels Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff für Unverständnis.

Vom 10. Juli bis zum 11. Dezember 2026 fährt kein einziger Zug auf der rechten Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Die fünfmonatige Generalsanierung unter Vollsperrung der Strecke wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen, auch den Bahnhof in Unkel für die Zukunft aufzustellen.

