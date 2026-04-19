Premiere in Bad Hönningen Frühlingsfest lockt Besucher ans Rheinufer Creativ Picture 19.04.2026, 17:00 Uhr

i Das neue Frühlingsfest soll fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders von Bad Hönningen werden. Heinz-Werner Lamberz

Bunte Buden, Karussells und Imbisswagen: Am Rheinufer von Bad Hönningen ist zum ersten Mal ein dreitägiges Frühlingsfest auf die Beine gestellt worden, das Familien ansprechen sollte. Eine Wiederholung ist geplant.

Die Stadt Bad Hönningen füllt im Frühling ihren Veranstaltungskalender für ihre Bürger. Da es in dieser Jahreszeit normalerweise eher wenig Freizeitangebote in der Badestadt gibt, hatte sich die Neuwieder Schaustellerfamilie Julius Meyer & Sohn mit der Stadt in Verbindung gesetzt, um die Möglichkeit eines Frühlingsfestes zu prüfen.







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