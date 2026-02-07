Lebendigere Innenstadt Frühlingsfest auf dem Neuwieder Marktplatz geplant Rainer Claaßen 07.02.2026, 13:00 Uhr

i Die Veranstalter hoffen, dass auch diesmal zum Fest auf dem Marktplatz wieder so gutes Wetter herrscht, wie vor einem Jahr bei der Eröffnung. Rainer Claaßen

Die Neuwieder haben sich dafür ausgesprochen, dass der neu gestaltete Marktplatz zu einem lebendigen Platz werden soll. Das gelingt derzeit nur teilweise. Ein Frühlingsfest soll nun die Bemühungen wieder ankurbeln.

Im vergangenen Frühjahr wurde der neu gestaltete Marktplatz offiziell eröffnet. Für die Planung waren die Bürger der Stadt befragt worden. Viele hatten dabei einen klaren Wunsch geäußert: Der Platz, der zuvor hauptsächlich zum Parken genutzt wurde, solle zukünftig belebter sein und zu einem Ort der Begegnung werden.







