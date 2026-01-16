Jahrzehntelang gammelte mitten in Erpel das Gebäude einer ehemaligen Diskothek vor sich hin. Der Gemeinde waren die Hände gebunden, bis ein Investor den Schandfleck sanierte und in Wohnungen umbaute.
Geht doch! In der kleinen Gemeinde Erpel, die ihren Beinamen „Alte Herrlichkeit“ dank der liebevoll restaurierten Fachwerkhäuser, dem historischen Stadttor und dem schmucken alten Rathaus sicher zu Recht trägt, kann man sehen, wie aus einem ehemaligen Schandfleck ein ortsbildprägendes Schmuckstück werden kann.