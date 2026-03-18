Fachwerkhaus in Rüscheid
Früher Schmuckstück, heute Schandfleck
In der Rühscheider Ortschronik ist das Gehöft unter dem Namen geführt „Hampittersch (Mielchen)“.
In der Rühscheider Ortschronik ist das Gehöft unter dem Namen geführt „Hampittersch (Mielchen)“.
Archiv: Arno Schmidt

Ein marodes Fachwerkhaus in der Rüscheider Unterdorfstraße steht kurz vor dem Abriss. Dabei war es einst ein Schmuckstück des Ortes, und auch Denkmalschützer hatten den Hof schon im Auge.

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Als ortsbildprägendes Gebäude bezeichnet Arno Schmidt, Hobbyhistoriker und Autor der Rüscheider Ortschronik, das Fachwerkhaus in der Unterdorfstraße, dass nun vor dem Abriss steht. Auch er kennt das Gebäude, das in der Ortschronik mit dem Namen „Hampittersch (Mielchen)“ geführt ist und um 1858 gebaut wurde.

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