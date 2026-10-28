Am Mittwochmorgen kam es in Leutesdorf zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Erste Meldungen eines Brands bestätigten sich nicht. Dennoch kam es zu längeren Staus.
Lesezeit 1 Minute
Ein Frontalzusammenstoß zweier Autos in Ortsmitte Leutesdorf sorgte am Mittwochmorgen für einen Feuerwehreinsatz und Stau auf der Hauptstraße/B42. Wie Mathias Lemgen, Pressesprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Bad Hönningen mitteilt, seien die Feuerwehreinheit Leutesdorf sowie Rettungsdienst und Polizei durch die Leitstelle Montabaur gegen 6.