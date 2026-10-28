Verkehrsunfall in Leutesdorf Frontalzusammenstoß sorgt für Feuerwehreinsatz und Stau Justin Buchinger 28.10.2026, 20:49 Uhr

i Am Mittwochmorgen kam es in Leutesdorf zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Feuerwehr VG Bad Hönningen

Am Mittwochmorgen kam es in Leutesdorf zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Erste Meldungen eines Brands bestätigten sich nicht. Dennoch kam es zu längeren Staus.

Ein Frontalzusammenstoß zweier Autos in Ortsmitte Leutesdorf sorgte am Mittwochmorgen für einen Feuerwehreinsatz und Stau auf der Hauptstraße/B42. Wie Mathias Lemgen, Pressesprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Bad Hönningen mitteilt, seien die Feuerwehreinheit Leutesdorf sowie Rettungsdienst und Polizei durch die Leitstelle Montabaur gegen 6.







Artikel teilen

Artikel teilen