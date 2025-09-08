Buntes Kirmestreiben gab es auch in Hümmerich. Dort heizten DJs und die Nonstop-Dancing-Band die Party richtig an. Der Nachwuchs kam ebenfalls auf seine Kosten.

Wenn sich halb Hümmerich zum Start des traditionellen Umzuges in Niederhümmerich versammelt, steht den Kirmesfeierlichkeiten nicht mehr viel im Wege. Angeführt von der Kirmesgesellschaft, dem Nagelverein und den Alten Burschen machte sich der Tross samt Kirmesbaum, begleitet vom Musikverein Nauort, auf den „beschwerlichen“ Weg in Richtung Rummelplatz. Dank jeder Menge Manneskraft war das Aufstellen des Kirmesbaumes dann kein Problem.

Livemusik bricht das letzte Eis

Im Dorfgemeinschaftshaus hatte bereits am Freitagabend DJ Pepe den Saal gerockt. Am Samstag sorgte DJ Peter bei der Pre-Party für den Eisbrecher, bevor dann zu fortgeschrittener Stunde die Nonstop-Dancing-Band so richtig für Partymucke sorgte. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des traditionellen Frühschoppens mit Eierbacken und einer großen Kaffee- und Kuchentafel am Nachmittag. Auch an den Nachwuchs hatten die Kirmesmacher gedacht und für die Jungs und Mädels eine Hüpfburg organisiert.