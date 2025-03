Neuwied. Bis auf die Zielgerade hatte alles reibungslos funktioniert – der Umbau des Marktplatzes war im Zeit- und Kostenrahmen umgesetzt worden. Nur die in der vorigen Woche angelieferte Toilettenanlage passte nicht in das vorbereitete Fundament. Hier muss noch nachgearbeitet werden. Das stand allerdings der Einweihungsfeier nicht im Wege, die Philip Meyer im Auftrag der Stadt organisiert hatte.

Wie so oft bei städtischen Veranstaltungen spielte auch diesmal das Wetter perfekt mit: Schon zum Auftakt um 11 Uhr schien die Sonne und begrüßte die vielen Besucher, die den neu gestalteten Platz einweihen wollten – und das waren von Beginn an nicht wenige. Es wäre untypisch für Neuwied, wenn bei dieser Gelegenheit keine kritischen Stimmen zu hören gewesen wären. Doch diejenigen, die den Parkplätzen nachtrauern oder den Platz für zu karg hielten, waren klar in der Minderheit. Die meisten stimmten überein, dass gute Voraussetzungen für eine Belebung geschaffen wurden. Und die mit viel Sorgfalt organisierte Feier zeigte, dass diese funktionieren kann. Ein breites gastronomisches Angebot bot für jeden etwas – von veganen Spezialitäten über Flammkuchen und Döbbekooche bis zur klassischen Currywurst war alles dabei. Zusätzlich zum klassischen Bierbrunnen wurde an zwei Stellen auch Wein angeboten. Die gut besetzten Tische vor dem Restaurant „L’aperitiv“ ließen südfranzösisches Flair aufkommen.

„Das war ein super Einstand für unseren neuen Platz der Begegnung!“

Organisator Philipp Meyer

Oberbürgermeister Jan Einig betonte in seiner Eröffnungsrede, dass die Bürger der Stadt vor der Umgestaltung des Platzes befragt wurden – und dass die Stadt den Umbau für die Bürger umgesetzt habe. Und er kündigte auch schon einige Veranstaltungen für die kommenden Monate an. Ideen seien hier willkommen; das sagte auch die Leiterin des Amts für Stadtmarketing, Julia Kloos-Wieland, die direkt aus dem Urlaub zur Eröffnung des Platzes gekommen war. Vorschläge können mit ihren Mitarbeitern abgestimmt werden. Die Stadt will Initiativen unterstützen, aber auch selbst Veranstaltungen organisieren. So soll der Schlemmertreff zukünftig auf dem Marktplatz statt vor dem historischen Rathaus stattfinden. Ob Vorführungen der Tanzschule Daumas oder der Karateabteilung des TV Heddesdorf, ob Musik von Matthias Münch und am Abend von der Band „Ohne Filter“ oder die Walking-Acts, die auf Stelzen Fotos der Feiernden machten – der Programm-Mix kam gut an und sorgte für tolle Feier-Atmosphäre. „Das war ein super Einstand für unseren neuen Platz der Begegnung!“, resümierte Organisator Philipp Meyer, als um 22 Uhr die letzten Töne der Band „Ohne Filter“ verklungen waren.

Neuer Pächter fürs „L’aperitiv“ gesucht

Spätestens wenn im Sommer die Aktion „StadtLesen“, die vom Lions Club nach Neuwied geholt wurde, auf dem Marktplatz stattfindet, dürfte hier wieder ähnlich viel los sein. Und wer weiß – vielleicht findet sich dank der tollen neuen Möglichkeiten ja auch bald ein neuer Pächter für das „L’aperitiv“, dessen Betreiber das Lokal im Sommer schließen wollen.