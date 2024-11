Freude in Waldbreitbach: Neue Anlage fürs Kugelstoßen eröffnet

Jetzt durfte der Nachwuchs des VfL Waldbreitbach auch offiziell zeigen, was er so draufhat. Die neue Kugelstoßanlage ist zwar schon seit einigen Tagen fertig, offiziell freigegeben wurde das neue Schmuckstück aber erst am Samstag von Ortsbürgermeisterin Monika Kukla, dem Ersten Beigeordneten der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, Pierre Fischer, zahlreichen geladenen Gästen, Sponsoren und dem erfolgreichen Leichtathletiknachwuchs des Vereins.