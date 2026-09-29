Urteil am Landgericht Koblenz Freispruch in Neuwieder Hells-Angels-Prozess 29.09.2026, 16:00 Uhr

i Das Staatschutzverfahren am Landgericht Koblenz gegen fünf Männer, die den verbotenen Rockerclub „Hells Angels MC Bonn“ laut Staatsanwaltschaft wiederbelebt haben sollen, endete mit einem Freispruch für alle Angeklagten. (Symbolbild) Franziska Kraufmann. picture alliance / dpa

Fünf Männer, die laut Staatsanwaltschaft im Kreis Neuwied den verbotenen Rockerclub „Hells Angels MC Bonn“ wiederbelebt haben sollen, sind am Landgericht Koblenz freigesprochen worden. Es konnten ihnen keine Vereinsrechtsverstöße nachgewiesen werden.

Überraschende Wende im Staatsschutzverfahren am Landgericht Koblenz: Die 10. Strafkammer sprach am vierten Prozesstag die fünf Angeklagten im Alter zwischen 35 und 64 Jahren vollumfänglich frei. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen vorgeworfen, den seit dem Jahr 2016 vom Bundesministerium des Innern als kriminelle Vereinigung eingestuften, verbotenen und letztlich aufgelösten Rockerclub „Hells Angels Motorclub Bonn“ mit Sitz im Kreis Neuwied vor ...







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