Radwandertag im Sayntal Freie Fahrt für Radler in Bendorf, Isenburg und Selters Jörg Niebergall 21.06.2026, 20:44 Uhr

i Das Sayntal gehörte ganz den Radfahrern, Inlinern und Wanderern, wie hier in Isenburg. Jörg Niebergall

Die Radwandertage in der Region sind nach wie vor Magnete für alle, die gern an frischer Luft aktiv sind. Da der motorisierte Verkehr ausgeschlossen war, ließ sich das idyllische Tal richtig genießen bei „Jedem Sayn Tal“.

Wenn sich das Sayntal in eine 25 Kilometer lange autofreie Erlebnismeile verwandelt, dann ist wieder Zeit für den Raderlebnistag „Jedem Sayn Tal“. Am Sonntag gehörte die Strecke zwischen Selters und Bendorf-Sayn wieder ganz den Radfahrern, Wanderern und Inlineskatern.







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