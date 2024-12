Theater in der Deichstadt Freie Bühne Neuwied geht neue Wege Rainer Claaßen 13.12.2024, 17:06 Uhr

i Für die Arbeitsgruppe, die das Drehbuch in kürzester Zeit schreiben muss, gibt es zur Verpflegung nur Nüsse und Bananen. Wolfgang Hartmann

Die Freie Bühne in Neuwied wartet am 29. Dezember mit dem Stück „Mondlicht und Magnolien“ auf. Tammy Sperlich und Boris Weber versprechen eine turbulente Komödie.

Mit den Komödienserien um den „Campingplatz Sardella“ und den Karnevalspräsidenten „Rainer“ haben Tammy Sperlich und Boris Weber sich in Neuwied und Umgebung eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die konnte sich in den Vorjahren bei den meisten Stücken der beiden darauf verlassen, dass bekannte und erfolgreiche Stilmittel zum Einsatz kamen: Jeder schlüpfte mehrfach am Abend in unterschiedliche Rollen, es gab reichlich musikalische Elemente mit ...

