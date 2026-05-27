Wann man wo schwimmen kann
Freibäder im Kreis Neuwied starten in die Saison
Gleich am ersten offenen Wochenende gab es neue Besucherrekorde im Freibad Rengsdorf.
Gleich am ersten offenen Wochenende gab es neue Besucherrekorde im Freibad Rengsdorf.
Jörg Niebergall

Die Freibäder im Kreis Neuwied machen sich startklar: Bis Fronleichnam werden alle Bäder geöffnet sein. Die ersten Badeanstalten haben bereits losgelegt. Nach wechselhaftem Start können sie sich jetzt über richtiges Sommerwetter freuen.

Lesezeit 2 Minuten
So richtig planbar sind die Termine für eine Freibaderöffnung auch im Jahr 2026 nicht. Manche schauen auf die Wetterprognosen, manche, wie die Verbandsgemeinde (VG) Linz, lassen sich davon nicht beirren und öffnen stets am 1. Mai die Schwimmbadtüren.

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Kreis NeuwiedFreizeit

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