Die Freibadsaison beginnt auch im Kreis Neuwied. Doch wie ist die Personallage zum Beispiel in Neuwied, Hausen, Linz, Niederhonnefeld, Oberbieber, Rengsdorf und Urbach? Und wie sieht es mit den Kiosken aus? Wir haben nachgefragt.

Die Schwimmbadbetreiber scharren mit den Hufen, eigentlich ist man überall startklar – wenn dann auch noch das Wetter mitspielt. Das Freibad in Linz hat schon am 10. Mai seine Türen geöffnet, heute startet die Ortsgemeinde Urbach, Hausen mit dem 1. Juni und Rengsdorf zum 30. Mai folgen in der nächsten Woche.

„Es ist eigentlich kein personelles Problem“, sagt Dirk Muscheid, kaufmännischer Betriebsleiter der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf. „Da sind wir aktuell bestens aufgestellt. Klar wechselt mal der ein oder andere, und die Suche nach Fachkräften ist nicht immer ganz einfach, aber wir sind auf dem Stand, den wir brauchen.“ Den traditionellen Rengsdorfer Volkswandertag an Christ Himmelfahrt nutzen die Macher quasi als Generalprobe. „Wir stellen die Duschen und Umkleiden zur Verfügung. Und Start und Ziel sind ja auch auf dem Freibadgelände“, so Muscheid.

Mit neuem Kiosk-Pächter in die Saison: Die Urbacher starten heute in die Saison. Ob sich Ortsbürgermeister Gerd Winkelmeier in die Fluten stürzt, bleibt abzuwarten.Urbach Jörg Niebergall Das Freibad zieht schon allein wegen seiner tollen Lage die Besucher an. An Himmelfahrt gibt es im Rahmen des Volkswandertages schon mal eine Generalprobe. Einen Tag später wird eröffnet. Jörg Niebergall Das Freibad zieht schon allein wegen seiner tollen Lage die Besucher an. An Himmelfahrt gibt es im Rahmen des Volkswandertages schon mal eine Generalprobe. Einen Tag später wird eröffnet. Jörg Niebergall In Oberbieber, wo die Eröffnung am 29. Mai geplant ist, hat die Bürgerstiftung das Bad übernommen. Jörg Niebergall Wenn es hart auf hart kommt, übernimmt in Niederhonnefeld auch Ortsbürgermeister Holger Drees die Badaufsicht. Bis das Wasser im Naturschwimmbad angenehme Temperaturen hat, kann es aber noch eine Weile dauern. Jörg Niebergall Die Deichstadt kann, wenn das Wetter nicht mitspielt, auch in die Halle ausweichen. Jörg Niebergall Auch im Wiedtal hat man die Qual der Wahl, ist es draußen zu kalt lockt das beheizte Becken in der Halle. Am 1. Juni soll es in Hausen losgehen. Nicht nur im Wiedtalbad hofft man auf den kommenden Sommer. Jörg Niebergall Ganz hoch hinaus, wenn sich die mutigen Springer vom Fünf-Meter-Brett in die Tiefe wagen, sind ihnen in Neuwied die Blicke sicher. Die Deichstadt kann, wenn das Wetter nicht mitspielt, auch in die Halle ausweichen. Jörg Niebergall 1 / 8

Die VG Linz hat mit sich 2023 mit Thomas Bodenlos einen echten Fachmann ins Boot geholt. Der Meckenheimer betreibt als Dienstleister und Bademeister gleich mehrere Bäder, unter anderem Bad Honnef und Montabaur, und nimmt der VG damit die Suche nach den Fachkräften ab. Wenn das Wetter mitspielt, dann ist das Bad in der bunten Stadt geöffnet. „Manchmal gilt eben die Schlechtwetterregelung, und wir haben geschlossen“, sagt Bodenlos. „Aber wir sind da zuversichtlich, dass der Sommer kommt. Schon im Mai hatten wir einige gute Tage.“

„Klar, wir freuen uns über tolles Schwimmbadwetter.“

Martina und Christian Schäfer aus Stromberg betreiben den Kiosk im Freibad Urbach

Neben dem Naturschwimmbad in Niederhonnefeld, das von Ortsgemeinde Straßenhaus betrieben wird, gehört das Freibad in Urbach mit zu den kleinsten im Kreis. Eigentlich wollte Ortsbürgermeister Gert Winkelmeyer die Freibadsaison mit einem Sprung ins kühle Nass eröffnen. Die offizielle Eröffnung gibt es aber heute trotzdem.

Mit Martina und Christian Schäfer aus Stromberg haben die Urbacher auch neue Kioskbetreiber gefunden. „Klar, wir freuen uns über tolles Schwimmbadwetter“, sagt Christian Schäfer. „Da wir aber in erster Linie mit unserem Imbisswagen unterwegs sind, passte Urbach gut ins Konzept.“ Das Ehepaar serviert kleine Snacks, am Wochenende kulinarische Leckereien, und kann sich vorstellen, den ein oder anderen Urbacher mehr ins Bad zu bekommen. „Und wenn es nur der Besuch im Biergarten ist“, sagt Schäfer.

Ortsbürgermeister Holger Drees aus Straßenhaus springt notfalls selbst als Badeaufsicht im Naturschwimmbad Niederhonnefeld ein. „Das Rettungsabzeichen habe ich ja“, sagt Drees und erklärt weiter: „Wir haben auch eine gewisse Anzahl von Personen, die im Rahmen eines Minijobs vor Ort sind. Aber manchmal könnten wir noch Unterstützung gebrauchen.“

Wenn alles nach Plan läuft, wird hier am 31. Mai eröffnet. Zuletzt wurden noch einige Pflegearbeiten ausgeführt. Auch der Kioskpächter steht bereit. „Erwähnen müsste man, dass unsere Eintrittspreise immer noch die gleichen wie im Vorjahr sind“, sagt Drees. „Und dazu ein ganz besonderes Flair mit unserem von der Sonne geheizten Bad.“

Deichwelle arbeitet mit externen Kräften

Auch die Deichwelle Neuwied plant für kommende Woche, am 29. Mai, ihre Saisoneröffnung. „Könnte allerdings sein, dass es noch etwas kühl draußen ist. Aber danach soll es ja schön werden“, sagt Michael Krose, Geschäftsführer der Deichwelle Bäder GmbH und Mitarbeiter der Stadtwerke Neuwied.

Neben einer Reihe von festangestellten Fachkräften für den Bäderbetrieb holt sich die Deichwelle für draußen externe Kräfte. „Die bleiben auch manchmal, wenn wir nur die Halle geöffnet haben“, sagt Krose. „Dann ist ja drinnen viel los.“ Aktuell sucht die Deichwelle noch einen Schwimmmeister zur Festanstellung. Was sehr gut angelaufen sei in Neuwied, sei die Neubesetzung im Kiosk „7Welle“ durch die Familie Aslani. „Wir hören da überall nur Lob“, sagt Krose.

In Oberbieber, wo die Eröffnung am 29. Mai geplant ist, hat mittlerweile die neu gegründete Bürgerstiftung den Part des Heimat- und Verschönerungsvereins übernommen. „Wir sind bestens aufgestellt, was die Badeaufsicht betrifft“, sagt Rolf Löhmar, Vorsitzender der Stiftung. „Und wir können sogar noch Schwimmkurse anbieten.“