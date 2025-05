Freibad öffnet: In Linz wird jetzt angeschwommen

Linz. Wasserratten fiebern dem Termin bereits entgegen: Am Samstag, 10. Mai, um 10 Uhr wird im Linzer Freibad angeschwommen. Stadtbürgermeister Helmuth Muthers, unterstützt vom Linzer Schwimmclub, gibt den Startschuss in die Sommersaison. Die gute Nachricht: Das Bad hat sieben Tage in der Woche geöffnet. Zumindest bei schönem Wetter.

„Wir entscheiden jeweils kurzfristig, einen Tag vorher, mit Blick auf die Wettervorhersage, ob wir öffnen oder nicht. Bei schlechtem Wetter empfiehlt es sich, auf unsere Homepage zu schauen. Dort kündigen wir mögliche Schließungen an. Bei schönem Wetter kann geschwommen werden“, sagt der Linzer Beigeordnete Michael Schneider, in dessen Geschäftsbereich das Freibad fällt.

„Es werden weiterhin Rettungsschwimmer für das Bad gesucht.“

Der Linzer Beigeordnete Michael Schneider zur Personalsituation im Freibad

Die Sieben-Tage-Woche für das Freibad ist in diesem Jahr möglich, weil es der Stadt gelungen ist, die Firma Thomas Bodenlos zu engagieren, die Fachpersonal für das Bad bereitstellt. Der Schwimmtrainer und -lehrer betreibt einen Schwimmbad-Service mit Sitz in Rheinbach. Er hat bereits im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass die Personalnot beim Freibad gelindert werden konnte. Neben dem Personal für Linz stellt die Firma auch Fachkräfte für die Bäder in Bad Honnef, Remagen und Ruppichteroth zur Verfügung.

„Wir wollen langfristig mit Bodenlos zusammenarbeiten. Damit ist der Personalbedarf des Freibads auch in den kommenden Jahren gesichert“, so Schneider der unterstreicht: „Trotzdem werden weiterhin Rettungsschwimmer für das Bad gesucht.“ Positiv sei auch, dass immer mehr Schulschwimmen im Linzer Freibad stattfindet. „Es ist so wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen“, betont der Beigeordnete und ergänzt: „Die Eintrittspreise bleiben stabil. Sie mussten nicht erhöht werden.“

i Das Freibad Linz lockt auch mit viel Grün zum Aufwärmen und Erholen. Heinz Werner Lamberz (Archiv). Heinz Werner Lamberz

Lehrschwimmbecken ist geschlossen

Einen Wermutstropfen gibt es: Das Lehrschwimmbecken wird saniert und kann noch nicht benutzt werden, wie der Schwimmclub Linz mitteilt. „Die Sanierungsarbeiten sind seit einigen Wochen im Gang. Das Becken war in den letzten beiden Sommern bereits außer Betrieb. Jetzt ist die Finanzierung der Ertüchtigung sichergestellt und das Becken soll zum Ende der Saison im neuen Glanz erstrahlen“, so der Schwimmclub.

Rund 250.000 Euro muss der Verein, zusammen mit Stadt Linz und dem Förderverein Freibad Linz dafür aufbringen. „Für das Projekt sind bereits viele Spenden eingegangen. Da ein großer Teil der Summe über ein Darlehen finanziert wird, werden auch weiterhin Gelder benötigt“, so der Schwimmverein. Der Schwimmbetrieb sei in den restlichen Becken sichergestellt.

Das Bad ist während der Saison, montags von 10 - 16 Uhr, dienstags bis freitags von 12 - 18 Uhr geöffnet und samstags, sonntags, an Feiertagen, Brückentagen sowie in den Sommerferien von 10 - 18 Uhr. Infos unter https://www.freibad-linz.de