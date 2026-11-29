Ehrung für 50 Jahre Karneval Fredi Winter erhält Goldenen Schärjer in Neuwied Jörg Niebergall 29.11.2026, 10:00 Uhr

i OB Jan Einig verleiht Fredi Winter den Goldenen Schärjer. Jörg Niebergall

Deichstadt-Original Fredi Winter wurde für 50 Jahre Fastnacht in Neuwied der Goldene Schärjer verliehen. Ihm zu Ehren verwandelte sich die ausverkaufte Raiffeisen-Turnhalle in eine närrische Party — mit Tanz, Musik und vielen Anekdoten.

Dass eine gestandene Mainzer Fastnachterin einmal fast sprachlos ist, kommt eher selten vor. Doch Laudatorin Hildegard Bachmann wusste offenbar genau, dass man Fredi Winter nicht lange bitten muss, wenn es darum geht, aus seinem närrischen Leben zu erzählen.







Artikel teilen

Artikel teilen