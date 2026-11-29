Deichstadt-Original Fredi Winter wurde für 50 Jahre Fastnacht in Neuwied der Goldene Schärjer verliehen. Ihm zu Ehren verwandelte sich die ausverkaufte Raiffeisen-Turnhalle in eine närrische Party — mit Tanz, Musik und vielen Anekdoten.
Lesezeit 2 Minuten
Dass eine gestandene Mainzer Fastnachterin einmal fast sprachlos ist, kommt eher selten vor. Doch Laudatorin Hildegard Bachmann wusste offenbar genau, dass man Fredi Winter nicht lange bitten muss, wenn es darum geht, aus seinem närrischen Leben zu erzählen.