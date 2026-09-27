Kirchspiel Anhausen
Frauen schaffen mit Bauernmarkt eine feste Institution
Zwischen regionalen Lebensmitteln, Handwerksarbeiten, historischen Vorführungen, Blumen, Kräutern und allerlei Leckereien blieb
Zwischen regionalen Lebensmitteln, Handwerksarbeiten, historischen Vorführungen, Blumen, Kräutern und allerlei Leckereien blieb der Bauernmarkt das, was ihn seit 25 Ausgaben ausmacht: ein großes Schaufenster der Region.
Jörg Niebergall

Um die Jahrtausendwende gab es den ersten Bauernmarkt im Kirchspiel Anhausen. Über die Jahre hat sich die Veranstaltung fest etabliert. Auch bei der diesjährigen Ausgabe herrschte wieder eine blendende Stimmung. Der Markt genießt einen guten Ruf. 

Lesezeit 2 Minuten
Manche Erfolgsgeschichten beginnen mit einem großen Plan, andere mit ein paar engagierten Frauen – und enden vor einer Kuchentheke, an der 160 süße Versuchungen liegen. Beim 25. Bauernmarkt des Kirchspiels Anhausen wurde am Samstag bei herrlichem Spätsommerwetter jedenfalls deutlich: Was um die Jahrtausendwende im Rahmen der Lokalen Agenda 21 begann, ist längst eine feste Institution.
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