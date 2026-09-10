Austausch im gemeinsamen Treff Frauen aller Länder finden in Neuwied eine neue Heimat Viktoria Schneider 10.09.2026, 06:00 Uhr

i Die Internationale Frauengruppe trifft sich schon seit elf Jahren regelmäßig im Mehrgenerationenhaus in Neuwied. Mit den Jahren sind dabei schon viele Freundschaften entstanden. Viktoria Schneider

Heimat muss nicht immer ein Ort sein. Das zeigt die Internationale Frauengruppe in Neuwied ganz deutlich. Dort kommen Frauen aus verschiedenen Ländern zusammen, um sich auszutauschen und neue Freundschaften zu knüpfen – und das ganz ungezwungen.

Zunächst wurde nur gehäkelt und gestrickt. Dann gab es die ersten Ausflüge ins Museum oder in die Bibliothek. Mittlerweile hat sich die Internationale Frauengruppe in Neuwied zu einem Ort etabliert, an dem Frauen aus vielen verschiedenen Ländern zusammenkommen, sich austauschen und voneinander lernen.







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