Zwischenfall in Neuwied
Frau wurde bei Gabelstapler-Unfall nur leicht verletzt
Nach dem Gabelstaplerunfall wurde die verletzte Frau in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)
Nach dem Gabelstaplerunfall wurde die verletzte Frau in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)
Michael Brandt/dpa

Mitten in der Innenstadt in Neuwied wird eine Frau von einem Gabelstapler getroffen. Auf Nachfrage teilt die Polizei mit, dass sie nur leicht verletzt wurde und das Krankenhaus schnell verlassen konnte. Das ist zum Unfall bekannt.

Lesezeit 1 Minute
Durch einen Zusammenstoß mit einem Gabelstapler in der Neuwieder Innenstadt wurde eine Frau verletzt in der vergangenen Woche. Wie es ihr danach ergangen ist, wie viele Personen danach das Geschehen beobachtet haben und was hinter dem Vorfall in der Fußgängerzone steckt, haben wir die Polizeiinspektion Neuwied gefragt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren