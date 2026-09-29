Zwischenfall in Neuwied Frau wurde bei Gabelstapler-Unfall nur leicht verletzt Viktoria Schneider 29.09.2026, 19:00 Uhr

i Nach dem Gabelstaplerunfall wurde die verletzte Frau in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Michael Brandt/dpa

Mitten in der Innenstadt in Neuwied wird eine Frau von einem Gabelstapler getroffen. Auf Nachfrage teilt die Polizei mit, dass sie nur leicht verletzt wurde und das Krankenhaus schnell verlassen konnte. Das ist zum Unfall bekannt.

Durch einen Zusammenstoß mit einem Gabelstapler in der Neuwieder Innenstadt wurde eine Frau verletzt in der vergangenen Woche. Wie es ihr danach ergangen ist, wie viele Personen danach das Geschehen beobachtet haben und was hinter dem Vorfall in der Fußgängerzone steckt, haben wir die Polizeiinspektion Neuwied gefragt.







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