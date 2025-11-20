In Neuwied auf der Bühne Frau Habermann, was hilft gegen Lampenfieber? Rainer Claaßen 20.11.2025, 06:00 Uhr

i Eva Habermann ist derzeit in "Das Blaue vom Himmel" in Neuwied zu sehen. Auch nach Jahrzehnten kennt sie Lampenfieber und erklärt in ihrem Buch, wie man damit umzugehen lernt. Rainer Claaßen

Schauspielerin Eva Habermann steht zurzeit im Schlosstheater in Neuwied auf der Bühne, und dort stellt sie auch ihr Buch über Lampenfieber vor. Warum dieses längst nicht nur Künstler betrifft, erzählt sie im Gespräch.

Dass eine Schauspielerin ein Buch zum Thema Lampenfieber schreibt, überrascht nicht. In diesem Beruf wird man ja regelmäßig damit konfrontiert. Dass dieses Buch aber für nahezu jede und jeden interessant ist und praktische Tipps für den Alltag enthält, ist nicht unbedingt zu erwarten.







