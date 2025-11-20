Frau Habermann, was hilft gegen Lampenfieber?

Schauspielerin Eva Habermann steht zurzeit im Schlosstheater in Neuwied auf der Bühne, und dort stellt sie auch ihr Buch über Lampenfieber vor. Warum dieses längst nicht nur Künstler betrifft, erzählt sie im Gespräch.
Lesezeit 3 Minuten
Dass eine Schauspielerin ein Buch zum Thema Lampenfieber schreibt, überrascht nicht. In diesem Beruf wird man ja regelmäßig damit konfrontiert. Dass dieses Buch aber für nahezu jede und jeden interessant ist und praktische Tipps für den Alltag enthält, ist nicht unbedingt zu erwarten.