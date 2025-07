Dass der Französische Markt in diesem Jahr nicht auf den gerade fertiggestellten Marktplatz zurückgekehrt ist, hat viele Neuwieder verwundert. Doch viele Besucher genossen das besondere Flair an der Luisenstraße.

Seit mehr als 20 Jahren ist Neuwied im Sommer Gastgeber des französischen Marktes. Auch in diesem Jahr setzte das Amt für Stadtmarketing wieder auf das gewohnt erfolgreiche Konzept, bei dem sich zu den vielen Händlern aus dem Nachbarland auch einige Beschicker aus der Region hinzugesellen, um der Stadt französisches Flair zu verpassen.

Nachdem der Markt wegen der Umbauarbeiten auf dem Marktplatz im vergangenen Jahr auf den Parkplatz an der Luisenstraße ausgewichen war, hatten viele Besucher erwartet, dass er nun wieder an seinen angestammten Platz zurückkehren würde. Beim Amt für Stadtmarketing hatte man aber entschieden, das Provisorium 2025 fortzuführen. Viele der Händler hatten sich dafür ausgesprochen.

Bouler von Rot-Weiss neuwied Jörg Niebergall Einfach mal zuschauen.... neuwied-franzosenmarkt Jörg Niebergall Feature, infos und Touriblätter neuwied-franzosenmarkt Jörg Niebergall neuwied-franzosenmarkt, alles Croissants, Bageuette und mehr Jörg Niebergall neuwied-franzosenmarkt, alles aus Holz Jörg Niebergall neuwied-franzosenmarkt, alles aus der Natur...öle... Jörg Niebergall neuwied-franzosenmarkt, gut behütet Jörg Niebergall Marmelade und vieles mehr, neuwied-franzosenmarkt Jörg Niebergall neuwied-franzosenmarkt, leckere Wurst Jörg Niebergall neuwied-franzosenmarkt, leckerer Käse Jörg Niebergall neuwied-franzosenmarkt Jörg Niebergall Ein echter Franzose: Musiker und Schauspieler Sylvain Pesenti war schon öfters in Neuwied, Jörg Niebergall Platz genug war auf dem "ALDI Parkplatz" Einfach mal zuschauen.... neuwied-franzosenmarkt Jörg Niebergall Einfach mal zuschauen.... neuwied-franzosenmarkt Jörg Niebergall 1 / 14

Die meisten Besucher waren überrascht über diese Entscheidung. Denn es steht außer Frage, dass der Marktplatz deutlich mehr Atmosphäre hat als der Parkplatz am anderen Ende der Stadt. Wenn im kommenden Jahr auch das Problem mit der Toilettenanlage auf dem Marktplatz gelöst ist, sollte dort auch genügend Platz für alle Händler sein – falls es mehr Anfragen gibt, könnte zusätzlich der Bereich vor dem historischen Rathaus mitgenutzt werden.

Ein Vorteil an der Luisenstraße: Er bietet einige schattige Plätze, die am sonnigen Samstag intensiv genutzt wurden. Mit Elsässer Flammkuchen, französischem Wein und vielen anderen Spezialitäten genossen die Gäste an Bierbänken das französische „Savoir vivre“.

Das Resümee der Händler war nach dem ersten Tag gemischt: Während die meisten Anbieter von französischen Spezialitäten durchaus zufrieden mit den erzielten Umsätzen waren, gab es bei anderen Anbietern wenig Anlass zur Freude. Sina Wobbe etwa, die bis vor Kurzem in der Innenstadt den Laden „Glanzstück“ betrieben hat, erklärte am Samstagabend: „Die Märkte im Herbst und Winter waren recht erfolgreich. Aber seit diesem Frühjahr gehen die Einnahmen deutlich zurück. Das stelle ich auch hier beim französischen Markt fest.“

Die Zurückhaltung dürfte auch mit den Preisen zusammenhängen. Die haben insbesondere bei den gastronomischen Angeboten in den vergangenen Jahren ordentlich angezogen. Da werden heute für einen Snack auf dem Markt Preise fällig, für die man noch vor wenigen Jahren eine Mahlzeit im Restaurant bekommen hätte.

Der Sonntag startete verhalten, da es – wie im Wetterbericht angekündigt – etwas regnete. Die schlimmsten Befürchtungen der Händler wurden allerdings nicht wahr. Schon nach einer Stunde klarte es wieder auf, und es fanden viele Besucher den Weg nach Neuwied. Der Markt entfaltete seine Anziehungskraft auch ohne verkaufsoffenen Sonntag im Einzelhandel. Der wurde auf den ersten Adventssonntag verlegt, der in diesem Jahr auf den ersten November fällt.

Neuwieder und Gäste haben den französischen Markt auch in diesem Jahr genutzt, um sich mit Spezialitäten einzudecken oder diese direkt im Flair des Marktes zu genießen. Das Konzept geht auch nach mehr als 20 Jahren noch auf.