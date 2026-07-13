Aldi-Parkplatz ade
Französischer Markt ist wieder auf Neuwieder Marktplatz
Seit Jahren schon zieht der Französische Markt in Neuwied viele Besucher an.
Seit Jahren schon zieht der Französische Markt in Neuwied viele Besucher an.
Jörg Niebergall

Nach drei Jahren auf dem schmucklosen Aldi-Parkplatz in der Luisenstraße kehrt der Französische Markt „heim“. Damit der sanierte Marktplatz genug Platz für die Veranstaltung bietet, wird er um umliegende Straßen erweitert.

Lesezeit 2 Minuten
Das Ambiente, in dem der Französische Markt in den vergangenen drei Jahren stattgefunden hat, ließ für viele Besucher einiges zu wünschen übrig. Der Markt musste vom Neuwieder Marktplatz auf den Aldi-Parkplatz in der Luisenstraße ausweichen, da der Marktplatz bekanntlich eine Großbaustelle war.
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