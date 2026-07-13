Aldi-Parkplatz ade Französischer Markt ist wieder auf Neuwieder Marktplatz Stephanie Mersmann 13.07.2026, 13:00 Uhr

i Seit Jahren schon zieht der Französische Markt in Neuwied viele Besucher an. Jörg Niebergall

Nach drei Jahren auf dem schmucklosen Aldi-Parkplatz in der Luisenstraße kehrt der Französische Markt „heim“. Damit der sanierte Marktplatz genug Platz für die Veranstaltung bietet, wird er um umliegende Straßen erweitert.

Das Ambiente, in dem der Französische Markt in den vergangenen drei Jahren stattgefunden hat, ließ für viele Besucher einiges zu wünschen übrig. Der Markt musste vom Neuwieder Marktplatz auf den Aldi-Parkplatz in der Luisenstraße ausweichen, da der Marktplatz bekanntlich eine Großbaustelle war.







Artikel teilen

Artikel teilen