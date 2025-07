Oh là là: Am Wochenende findet der Französische Markt wieder in Neuwied statt. Aber warum ausgerechnet auf dem Aldi-Parkplatz und nicht auf dem neuen Marktplatz?

Eigentlich sollte der sanierte Marktplatz in der Neuwieder Innenstadt mit möglichst vielen Events zum Leben erweckt werden. Dass man bezüglich des Deichstadtfestes hier nicht fündig werden konnte, dürfte den meisten Besuchern klar gewesen sein. Doch beim Französischen Markt, der jetzt am Wochenende in die Stadt kommt, hätten sich viele gefreut, ihn wieder am Fuße der Marktkirche zu sehen. Doch wie in den vergangenen beiden Jahren entschied sich das Amt für Stadtmarketing, die Veranstaltung auf den Aldi-Parkplatz zu legen.

Marktplatz ist schlicht zu klein

„Das Gelände Marktplatz ist einfach zu klein, das genügt quantitativ, aber auch qualitativ nicht den Anforderungen“, sagt Stadtmarketing-Mitarbeiter Mathias Kleine. „Auf den alten Marktplatz passten vorher 60 Stände, hier in der Luisenstraße haben wir jetzt 40. Durch den Umbau des Marktplatzes hätten da nur noch 20 bis 25 hingepasst. Das ist aber dann kein Französischer Markt mehr, wie ich ihn mir vorstelle.“

i In diesem Jahr findet der Französische Markt in Neuwied ohne verkaufsoffenen Sonntag statt. Jörg Niebergall

Darüber hinaus hätte man wohl auf dem Marktplatz aus Sicherheitsgründen einige Plätze frei lassen müssen. „Zumal alle Standbetreiber uns nach den beiden Jahren ein positives Feedback gegeben haben“, fügt Kleine hinzu. „Und auch den Besuchern hat es gefallen, unter den vielen Bäumen fanden bei der Hitze viele immer ein schattiges Plätzchen.“

Verkaufsoffener Sonntag ist erst im Advent

Eine weitere Änderung gibt es dann aber auch noch. Im Gegensatz zum Vorjahr findet der Französische Markt ohne verkaufsoffenen Sonntag statt – die Innenstadtgeschäfte bleiben am 27. Juli geschlossen. Der dadurch freigewordene verkaufsoffene Sonntag wird am ersten Advent, 30. November, zum Bummeln in der Neuwieder Innenstadt einladen.

Damit nutzten die Neuwieder die Gunst der Stunde, denn im Dezember sind verkaufsoffene Sonntage in Rheinland-Pfalz verboten. Aber wenn der erste Advent in den November fällt, ist dies wiederum möglich. „Die Lösung fanden alle gut“, sagt Kleine nach Absprache mit der betroffenen Neuwieder Geschäftswelt. „Die Zeit vor Weihnachten ist ja die umsatzstärkste im Jahr. Und da passte das in diesem Jahr einfach.“

i Mit einem vielfältigen Angebot präsentiert sich der Französische Markt in Neuwied. Jörg Niebergall

„Da ist einfach mehr Traffic“, formulierte es Jonas Baucke, Geschäftsleiter vom Modehaus Sinn und Mitglied im Vorstand der Deichstadtfreunde. „Wobei der Französische Markt ebenfalls viele Besucher in die City zieht. Und obwohl ja zuletzt der Gartenmarkt ebenfalls nicht auf dem Luisenplatz stattfinden konnte, war wir mit dem Geschäft sehr zufrieden. Aber der Termin im November ist einfach vielversprechender.“

„Die Zeit vor Weihnachten ist ja die umsatzstärkste im Jahr.“

Mathias Kleine, Stadtmarketing

„Es war eindeutig eine Entscheidung der Händler“, so Axel Wöckner vom gleichnamigen Schuhgeschäft in der Mittelstraße. „Gerade für Schmuck- und Parfümeriebetriebe ist die Zeit vor Weihnachten enorm wichtig. Zeitweise war es Ende Juli schon ganz schön heiß, dazu kam die Ferienzeit. Und irgendwie ist es ja auch eine Art Win-Win-Situation: Der Knuspermarkt profitiert vom verkaufsoffenen Sonntag, und der verkaufsoffene Sonntag profitiert vom Knuspermarkt.