Seit dem Frühjahr 2025 hat sich das Franziskus-Krankenhaus in Linz als Teil des in finanzielle Schieflage geratenen Verbundkrankenhauses Linz-Remagen in einem Insolvenzverfahren befunden. Dieses ist nun beendet.
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Das wohl schwierigste Kapitel des Franziskus-Krankenhauses in Linz ist nun offiziell beendet. Die Klinik teilt mit, dass das Amtsgericht Koblenz das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Krankenhausverbund Linz/Remagen gemeinnützige GmbH als Trägerin des Franziskus-Krankenhaus Linz aufgehoben hat.