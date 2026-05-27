Neuanfang für Klinikstandort
Franziskus-Krankenhaus Linz beendet Insolvenzverfahren
Das Franziskus-Krankenhaus in Linz verkündet das Ende des Insolvenzverfahrens. Seit dem Frühjahr 2025 befand sich die Klinik als
Das Franziskus-Krankenhaus in Linz verkündet das Ende des Insolvenzverfahrens. Seit dem Frühjahr 2025 befand sich die Klinik als Teil des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen aufgrund finanzieller Schieflage in einem Schutzschirmverfahren.
Heinz-Werner Lamberz

Seit dem Frühjahr 2025 hat sich das Franziskus-Krankenhaus in Linz als Teil des in finanzielle Schieflage geratenen Verbundkrankenhauses Linz-Remagen in einem Insolvenzverfahren befunden. Dieses ist nun beendet.

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Das wohl schwierigste Kapitel des Franziskus-Krankenhauses in Linz ist nun offiziell beendet. Die Klinik teilt mit, dass das Amtsgericht Koblenz das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Krankenhausverbund Linz/Remagen gemeinnützige GmbH als Trägerin des Franziskus-Krankenhaus Linz aufgehoben hat.

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Kreis NeuwiedKrankenhauskrise

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