14-Jährige aus Bruchhausen
Frankfurter Buchmesse: Teenagerin stellt ihr Debüt vor
Maribelle Aßmus mit der Regisseurin Sharon von Wietersheim. Diese hatte vorgeschlagen, wie der Messeauftritt der jungen Bruchhau
Maribelle Aßmus mit der Regisseurin Sharon von Wietersheim. Diese hatte vorgeschlagen, wie der Messeauftritt der jungen Bruchhausenerin aussehen soll.
Aßmus. Aßmus/privat

Mit 14 Jahren bei der Frankfurter Buchmesse: Eine Teenagerin aus dem Kreis Neuwied präsentiert ihr Fantasy-Debüt. Mit dem ersten Teil von „TRES“ richtet sie sich vor allem an junge Leserinnen und Leser.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn sich vom 7. bis zum 11. Oktober auf dem Frankfurter Messegelände die internationale Buch- und Verlagswelt versammelt, wird auch die junge Autorin aus Bruchhausen dabei sein: Maribelle Aßmus präsentiert auf der Frankfurter Buchmesse ihren ersten Roman „TRES – Die Wahrheit lebt im Verborgenen“.
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