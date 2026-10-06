Mit 14 Jahren bei der Frankfurter Buchmesse: Eine Teenagerin aus dem Kreis Neuwied präsentiert ihr Fantasy-Debüt. Mit dem ersten Teil von „TRES“ richtet sie sich vor allem an junge Leserinnen und Leser.
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Wenn sich vom 7. bis zum 11. Oktober auf dem Frankfurter Messegelände die internationale Buch- und Verlagswelt versammelt, wird auch die junge Autorin aus Bruchhausen dabei sein: Maribelle Aßmus präsentiert auf der Frankfurter Buchmesse ihren ersten Roman „TRES – Die Wahrheit lebt im Verborgenen“.