WHG-Schulleiter verabschiedet Frank Michael Strauss prägte Neuwieder Gymnasium Jörg Niebergall 25.06.2026, 18:00 Uhr

i Der scheidenden Schulleiter Frank Michael Strauss (links) mit seiner Stellvertreterin Sylvia Weiler (2. von links), Etzkorn von der ADD (4. von links), Kreisbeigeordneter Philipp Rasbach (3. von links), Schulleiter RWG Neuwied Helmut Zender (5. von links), SEB-Vorsitzende Caroline Laufenberg (6. von links), Schulleiter IGS Neuwied Bernhard Geiermann (2. von rechts) und Elena Sheldija (Schülersprecherin) Jörg Niebergall

Er war zwar nicht allzu viele Jahre Schulleiter des Neuwieder Heisenberg-Gymnasium, allerdings prägte er es in besonderer Weise. Frank Michael Strauss ist jetzt feierlich verabschiedet worden.

Mit Musik, persönlichen Worten und großem Dank hat das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Neuwied seinen Schulleiter Frank Michael Strauss offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern sowie Vertreter von Schulträger und Schulaufsicht würdigten einen Pädagogen, der die Schule in den vergangenen Jahren nachhaltig geprägt hat.







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