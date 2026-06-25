Er war zwar nicht allzu viele Jahre Schulleiter des Neuwieder Heisenberg-Gymnasium, allerdings prägte er es in besonderer Weise. Frank Michael Strauss ist jetzt feierlich verabschiedet worden.
Lesezeit 3 Minuten
Mit Musik, persönlichen Worten und großem Dank hat das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Neuwied seinen Schulleiter Frank Michael Strauss offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern sowie Vertreter von Schulträger und Schulaufsicht würdigten einen Pädagogen, der die Schule in den vergangenen Jahren nachhaltig geprägt hat.