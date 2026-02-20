Bürgermeisterwahl am 22. März Francesco Lopez möchte Bad Hönningens Stadtchef werden Daniel Dresen 20.02.2026, 10:36 Uhr

i Tritt bei der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Bad Hönningen als freier Kandidat an: das AfD-Mitglied Francesco Lopez. Gina Lopez

Bad Hönningen wählt am 22. März einen neuen Stadtbürgermeister. Neben Volker Risse (CDU) und Mark Geimer (freier Bewerber) kandidiert nun auch Francesco Lopez. Der 34-Jährige tritt offiziell als freier Kandidat an, ist jedoch Mitglied der AfD.

Circa 4300 der 6300 Einwohner Bad Hönningens dürfen am 22. März neben einem neuen Landtag auch gleich einen neuen Stadtbürgermeister wählen. Die vorgezogene Neuwahl ist nötig, da der bisherige Stadtchef und Offizier René Achten (CDU) von der Bundeswehr für ihren Nato-Einsatz in Litauen einberufen wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen